В Шумихе капитально отремонтировали поликлинику

В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Шумихе отремонтировали поликлинику. Здесь заменили инженерные сети и обновили кабинеты и коридоры. На это было направлено 9,5 миллионов рублей.

- С 2019 года поликлиника пополняется новым дорогостоящим оборудованием, теперь в больнице есть современный компьютерный томограф, цифровой флюорограф и маммограф, а также амплификатор для ПЦР-лаборатории. У нас никогда не было такой технической оснащенности, как сейчас. Поликлиника обслуживает до двухсот пациентов в день, и нам приятно, что они теперь получают помощь в более комфортной обстановке, - отметил главный врач Шумихинской центральной районной больницы Андрей Устинов.

По словам главврача, за два последних года в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Шумиху приехали 7 медицинских работников, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

- Современные условия и меры поддержки позволяют нам также привлекать кадры, - говорит Андрей Устинов.

Отметим, что в 2022 году ремонт Шумихинской ЦРБ будет продолжен. В планах - обновить клиническую лабораторию, детскую и женскую консультации, кабинет массажа, ЛФК и зубопротезный и физиокабинет.