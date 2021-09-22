В Шумихе первыми на избирательные участки пришли сотрудница МВД и ветераны

Первый голосующий на избирательный участок № 684 в городе Шумихе пришла старший психолог МО МВД России «Шумихинский», капитан внутренней службы Анна Хлызова.

Зинаида Яковлева Николаевна, ветеран труда, с сорокалетним стажем работы в здравоохранении. За свой многолетний труд ветеран отмечена многими почётными грамотами и благодарственными письмами.

«Я живу в этой стране, поэтому мне небезразлична судьба моей Родины. Сейчас на заслуженном отдыхе», - говорит Зинаида Николаевна:

Васюченко Тамара Никитична, 82 года, ветеран труда, более 30 лет проработала на машиностроительном заводе, много лет активно сотрудничала с газетой «Знамя труда», на страницах газеты публиковала свои стихи:

- Я всей душой болею за свою страну, поэтому каждый год прихожу голосовать. Стараюсь сама приходить на избирательный участок.

А председатель Общественной палаты Шумихинского района Наталья Тер считает, что выборы - это важное событие страны, когда граждане дают оценку тому, что было сделано предыдущим составом парламента, как депутаты справились со своими обязанностями, что выполнено и как. «Прийти на избирательный участок и проголосовать – это долг каждого избирателя, от правильного выбора зависит наше будущее, будущее нашей страны. А проголосовать досрочно, это просто удобно, нет большого наплыва людей», - прокомментировала общественница.

Газета «Знамя труда» Шумихинского района.