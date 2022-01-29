В Шумихе вандалы осквернили памятник бойцам локальных войн

Несколько дней назад в городском саду в Шумихе был испорчен мемориал, установленный в память о земляках, погибших в горячих точках. Неизвестные нанесли на памятную плиту надписи. Это не первый случай хулиганства в отношении мемориалов в городском саду. Хулиганы уже срывали флаги с флагштоков, сгибали и корежили сами флагштоки возле памятника, вырывали и ломали декоративные кустарники, высаженные на памятном месте. Не избежал этих преступных посягательств и памятник воинам пограничных войск, установленный неподалеку.

Председатель Шумихинского местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Дозморов рассказал, что подал заявление в правоохранительные органы .

- Мы возмущены происходящим – заявил от имени ветеранов лидер общественной организации. -Я надеюсь, правоохранители найдут тех, кто это сделал. Но лучше бы они сознались сами и исправили то, что натворили.

Отметим, памятник бойцам локальных войн был установлен на средства, собранные самими ветеранами. Его торжественное открытие состоялось в июле 2019 года. За памятником ухаживают сами общественники и юнармейцы клуба «Юный патриот».

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