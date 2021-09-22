В Шумихинском районе снимают фильм о нашем земляке – генерале Дубынине

В Курганской области в 2021 году реализуется социально значимый проект «Есть такая профессия – Родину защищать», основным пунктом которого является создание документального фильма с рабочим названием «Твои Герои, Зауралье», посвященного 30-летию со дня учреждения звания «Герой Российской Федерации».

Одним из героев фильма стал наш земляк, советский и российский военачальник, генерал армии, Герой Российской Федерации, командующий 40-й армией Туркестанского военного округа Виктор Дубынин.

8 сентября рабочая группа под руководством Сергея Суханова посетила Шумихинский муниципальный округ для проведения видео- и фотосъемок.

О Викторе Петровиче и о том, как в округе хранится память, о нем смогли рассказать глава Шумихинского муниципального округа Сергей Максимовских и начальник штаба «Юнармия» Шумихинского муниципального округа, куратор клуба «Юный патриот», председатель местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Дозморов.

Затем съёмочная группа выехала в село Большая Рига, на малую родину героя. Здесь находится краеведческий музей и памятник В. П. Дубынину, танк Т-10 - подарок жителям села Большая Рига от земляка – Героя России. В съёмках также приняли участие родственники генерала - Нина Дубынина и Александр Шаламов. Документальный фильм о генерале армии, Герое Российской Федерации Викторе Петровиче Дубынине - уникальный материал, который обогатит военную летопись нашей страны, области и округа.

Татьяна Подкорытова. Газета «Знамя труда» Шумихинского района.

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