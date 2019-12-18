В следствии нет случайных людей

Зарегистрировано 1305 краж всех видов, что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить тот факт, что эффективность работы органов внутренних дел в расследовании данных преступлений возросла – раскрыто на 12% преступлений больше, чем за три месяца 2015 года. Одни из лучших сотрудников отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП №5, СУ УМВД России по городу Кургану капитан юстиции Татьяна Анатольевна Гантимурова и младший лейтенант юстиции Дмитрий Леонидович Сартаков рассказали о некоторых сложностях работы при расследовании преступлений данной категории и о качествах, которыми должен обладать сотрудник следственных органов.

На вопрос: «Что тебе подарить на День рождения?», следователь СУ УМВД России по городу Кургану Татьяна Гантимурова отвечает без раздумий:

- Конечно, дрель!

Этим инструментом девушка владеет профессионально. Ежедневно она сшивает по несколько уголовных дел, что также входит в многочисленные обязанности следователей.

Рабочий день Татьяны Анатольевны начинается ранним утром. На раскачку времени нет – сразу берется за дело. Осматривает изъятые предметы, назначает судебные экспертизы, допрашивает потерпевших и свидетелей. В течение дня приходится решать еще массу задач, которые входят в расследование уголовных дел. В послужном списке Татьяны Гантимуровой десятки раскрытых преступлений.

- Когда я восемь лет назад пришла на службу, мне приходилось тяжело. Я не знала многих нюансов в расследовании уголовных дел. Спасибо моим руководителям и коллегам, которые помогли мне и поддержали. Без их помощи я бы не справилась, - подчеркивает Татьяна.

Решение стать следователем пришло к Татьяне сразу после того, как она впервые на экране телевизора увидела Марию Швецову, главную героиню сериала «Тайны следствия». С этого дня девушка стала делать все возможное, чтобы воплотить свою мечту в реальность. Для начала она получила юридическое образование, одновременно работала над физической подготовкой - начала заниматься плаванием. Благодаря желанию и труду Татьяна Гантимурова исполнила свою мечту и даже чуть больше. Сейчас девушка - одна из лучших следователей Кургана. Своим опытом она охотно делится с молодыми сотрудниками, так называемыми «новичками» в следственных органах.

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП №5, СУ УМВД России по Кургану Дмитрий Сартаков работает в одном кабинете с Татьяной около двух лет. Он всегда прислушивается к советам своего наставника.

Дмитрий всегда знал, что будет служить в органах внутренних дел, но он не знал точно, в каком подразделении ему предстоит работать. Для начала он решил получить знания в области юриспруденции и поступил в Курганский государственный университет, который успешно окончил. Осознание того, что он хочет стать следователем к нему пришло в армии. Вскоре его мечта осуществилась. Несмотря на небольшой опыт работы, его непосредственные руководители отмечают высокий потенциал начинающего следователя.

- Работа сложная, но для трудолюбивого человека нет ничего невозможного. Мама переживает очень за меня, сочувствует. Она тоже юрист по образованию. А папа говорит: «Раз выбрал свой путь, то иди до победного!», - отметил Дмитрий.

В перерывах между работой коллеги делятся опытом, подробно разбирая интересные, с точки зрения расследования, да и просто курьезные случаи.

К примеру, во время проверки показаний, один из понятых неожиданно для всех прыгнул в реку. Его начало уносить течением. Следователи и оперативники, беспокоясь за жизнь и здоровье гражданина, бросились ему на помощь. Понятой был спасен. Свой поступок он обосновал нестерпимой духотой и жаждой.

Не менее ироничную историю со стиральной машинкой рассказал Дмитрий. За «вещдоком» следователи исколесили весь город, и потратили на это не один день.

- В общем, дело обстояло так… Два злоумышленника украли у соседки стиральную машину и, используя паспорт своего знакомого, сдали ее в комиссионный магазин. На следующее утро их знакомый решил, что ему по хозяйству просто необходима эта стиральная машина, он пошел и выкупил ее из магазина. В рамках следственных действий мы приехали в этот магазин, а нам говорят, что эту машинку уже выкупил гражданин. Мы приезжаем к этому гражданину, а он нам говорит, что отдал ее своей матери. Соответственно, мы поехали к его маме. Она сказала, что, испугавшись ответственности, она вместе с сыном снова сдала ее в комиссионный магазин. И на все это, учитывая следственные действия, мы потратили три драгоценных дня, - рассказал Дмитрий.

Татьяна Гантимурова отмечает, что свои первые уголовные дела она помнит досконально, расследование первого в своей жизни разбоя Татьяна запомнила на всю жизнь.

- Меня так впечатлила эта история. В голове не укладывалось, как можно за бутылку водки так зверски избить человека, - вспоминает следователь.

События происходили в 2009 году. Трое молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стояли у магазина. Мимо них прошел сантехник, который держал в руках бутылку водки. После того, как пожилой мужчина зашел в подвал, молодые люди решили отобрать у него эту водку. Они следом за ним вошли в подвал, где у входа стояли грабли и лопаты, и этим садовым инвентарем избили мужчину, отобрав у него бутылку и прихватив с собой удочку. Благодаря совместным действиям с оперуполномоченными это преступление удалось раскрыть всего за несколько часов.

- Несмотря на то, что прошло много лет с момента совершения и расследования этого преступления, мне до сих пор очень тяжело пропускать через себя подобные истории. Изо дня в день мы расследуем кражи, грабежи, разбои, поджоги, причинение тяжких телесных повреждений. Невозможно привыкнуть к нечеловеческому отношению, - подчеркнула Татьяна.

Следователь СУ УМВД России по городу Кургану Татьяна Гантимурова уверена, что главными качествами, которыми должен обладать следователь – это терпение и справедливость. А главным ориентиром в жизни должна быть помощь людям.

- Следствие не терпит лишних людей, - заключила следователь Татьяна Гантимурова.

УМВД России по Курганской области