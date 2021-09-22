В следующем году в Шадринске реконструируют горсад

Шадринский городской сад имени М.Ф. Кельдюшева получит новую жизнь. На его реконструкцию федеральный бюджет выделит 80 млн рублей. Об этом Владимиру Якушеву и губернатору Курганской области Вадиму Шумкову, которые посетили муниципалитет, рассказал глава Шадринска Антон Мокан.

Городской сад расположен в центральной исторической части Шадринска. В 1882 году он был заложен купцом Кельдюшевым. Горожане приходили сюда, чтобы отдохнуть на природе, но потом в парке хаотично разместили аттракционы и другие объекты. За последние 50 лет здесь не проводилось комплексного благоустройства. Многие объекты пришли в негодность, зелёный каркас территории и её историческая аутентичность были утрачены.

Администрация Шадринска разработала проект реконструкции горсада. При его составлении было учтено мнение горожан. Проект вошёл в число победителей Пятого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Минстроя России. На его реализацию в следующем году из федерального бюджета будет выделено 80 млн рублей. Ещё 5 миллионов внесут инвесторы.

- Вся территория горсада, а это почти 42,5 тысячи квадратных метров общей площади, будет благоустроена. В горсаду будет заменён грунт, сделан водный канал с дорожками и мостиком для пеших прогулок. Будет сделана танцевальная площадка и две большие зоны отдыха, появятся кафе и торговые точки, - сообщил Антон Мокан.

Добавим, что согласно проекту в в Шадринском горсаду появятся спуски к воде, скамьи, шезлонги, гамаки, качели, развлекательные аттракционы, детская игровая площадка, прогулочные дорожки, амфитеатр с проектором для кинопоказов под открытым небом и лекториев.

Завершение реконструкции горсада запланировано на 2022 год.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.