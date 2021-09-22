В Совете Федерации проходят Дни Курганской области

В Совете Федерации Федерального Собрания РФ с 20 по 22 сентября проходят Дни Курганской области.

В пресс-службе главы региона сообщили, что в программе Дней Курганской области - расширенные заседания комитетов по бюджету и финансовым рынкам Федерации, экономической политике, социальной политике, аграрно-продовольственной политике и природопользованию, по федеративному устройству и других.

В зауральскую делегацию вошли заместители главы региона и руководители органов исполнительной власти, председатель Курганской областной Думы, которые принимают участие в заседаниях профильных комитетов Совфеда, предприятия региона, которые представляют свою продукцию на выставке. Вместе с губернатором и представителями органов власти на комитетах и заседании Совфеда работают сенаторы Сергей Муратов и Елена Перминова.

Ключевым событием Дней Курганской области станет «час субъекта Российской Федерации» на заседании Совета Федерации. Он пройдёт 22 сентября. С докладом по развитию региона, актуальным проблемам и возможностям их решения при поддержке совфеда и Правительства РФ выступит губернатор Вадим Шумков, который возглавил делегацию нашего региона. В планах также: выступление на заседании Совета Федерации и его комитетов, обсуждение ключевых вопросов развития региона с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателями комитетов.

Председатель областной Думы Дмитрий Фролов также выступит в рамках «часа субъекта Российской Федерации» на заседании Совета Федерации по теме «Законодательное обеспечение вопросов социально-экономического развития Курганской области».

Фото с сайта Курганской областной Думы.