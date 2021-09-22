В Совете Федерации рассматривают актуальные вопросы по соцполитике Курганской области

В Совете Федерации проходит расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области.

Участники обсуждают актуальные вопросы реализации социальной политики в Курганской области. А также рассматривают: стратегические приоритеты в сфере государственной программы РФ «Развитие здравоохранения, проект программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», изменения в План мероприятий Комитета СФ по социальной политике на осеннюю сессию 2021 года, сообщает vk.com/sovfedinfo.

Добавим, что уже прошли обсуждения актуальных вопросов обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ на примере Курганской области, её социально-экономического развития, АПК и охраны окружающей среды.

Фото с сайта Курганской областной Думы.