В сёлах и деревнях Сафакулевского района голосование продолжается

Одной из первых на избирательный участок № 550 пришла долгожительница села Сафакулево Нина Павловна Лучкина, ей в этом году исполнилось 96 лет.

Она отказалась от услуги проголосовать на дому, несмотря на свой почтенный возраст. Чувствует себя Нина Павловна на все восемнадцать.

Как сказала сама голосующая, она старается не пропускать выборы и всегда добросовестно исполнять свой долг избирателя.

В селе Яланском жители приходят семьями.

Процедура проходит полностью с соблюдением всех санитарных норм, которые были разработаны Роспотребнадзором.

Зиниля Камалова из села Сафакулево старается не пропускать ни одного голосования. Члены избирательной комиссии вместе с наблюдателями пришли к ней домой в назначенный час.

Пенсионер призналась, что очень ждала комиссию, боялась,что к ней не придут, поэтому когда увидела из окна членов избиркома, вышла на лестничную клетку встречать.

В Сафакулевском районе многие проголосовали у себя дома, причины были разными, в основном это болезнь или инвалидность.

Те, кому недавно исполнилось 18 лет, идут голосовать впервые.

Рузаль Рахимов приехал специально для того, чтобы сделать этот важный шаг именно в родном селе. Ответственный и серьезный парень учится в Челябинском техническом колледже.

- Мне не безразлично,что происходит в нашей стране и селе. Приятно осознавать, что мой голос имеет значение. - прокомментировал молодой человек.

Члены избирательной комиссии поздравили Рузаля и вручили ему памятный подарок в виде кружки.

На 12:00 часов 19 сентября, в Курганской области проголосовали 251024 избирателя, явка составила 37,65%.