В трёх варгашинских сёлах отремонтировали ФАПы и врачебную амбулаторию

В варгашинском селе Шастово завершили ремонт врачебной амбулатории, в Лихачах и Сычёве привели в порядок ФАПы. В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на это потратили более 3,5 млн рублей.

Напомним, что в 2019-2021 годах в Варгашинской центральной районной больнице капитально отремонтировали терапевтическое отделение, помещения и кабинеты поликлиники, детскую консультацию и фасад здания, заменили лифт. Отремонтировали поликлиническое отделение ЦРБ. По программе «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в медучреждение поступили четыре автомобиля, в том числе машина скорой медицинской помощи. Здесь установили новый флюорограф, биохимический и гематологический анализаторы и другое оборудование. Благоустроили прилегающую территорию.

В 2021 году в ЦРБ прибыли семь молодых специалистов. В их числе два врача-терапевта и врач-стоматолог – участники программы «Земский врач», два фельдшера скорой медицинской помощи – участники программы «Земский фельдшер» и две медицинских сестры, уточнили в пресс-службе главы региона.

В планах на 2022 год - завершение ремонта лестничных маршей Варгашинской ЦРБ и установка ФАПа в селе Варгаши.