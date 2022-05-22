В УФСИН России по Курганской области выбрали лучшего психолога

Завершился первый этап ежегодного конкурса профессионального мастерства. Сотрудники психологической службы защитили авторские исследовательские работы и сдали экзамен на знание теоретических основ психологии.

Специалисты представили множество интересных проектов работы с коллективами исправительных учреждений, с осужденными и заключенными под стражу. В частности, в ИК-7 разработали программу повышения толерантности в среде женщин, отбывающих наказание. На занятиях осужденные получили навыки безопасной нейтрализации негативных эмоций и преодоления стрессовых ситуаций.

Психологи ИК-6 создали и апробировали программу профилактики синдрома постстрессовых состояний у сотрудников. В учреждении провели серию занятий с медитациями, элементами нейрографики, сприменением метафорических ассоциативных карт.

В ИК-4 по авторской программе работают с ВИЧ-положительнымиосужденными. После курса занятий у женщин снижается тревожность, формируется более ответственное отношение к своему здоровью.

Психологи СИЗО-1 поделились успешнойпрактикой использования библиотерапии в предотвращении аутоагрессивного поведения подозреваемых и обвиняемых. Представители уголовно-исполнительной инспекции рассказали о профилактике буллинга среди подростков, состоящих на учете.

В СИЗО-2 разрабатывают методы адаптации иностранных граждан к пребыванию в местах лишения свободы. Зачастую психологу учреждения приходится искать способы взаимодействия в условиях невозможности общения на русском языке,разрыва родственных связей лиц, заключенных под стражу.

Помимо защиты авторских конкурсных работ, психологи решили несколько практических задач. Специалистам показали отрывки из художественных фильмов. Нужно было определить, кто из героев нуждается в помощи, предложить варианты дальнейшей работы с ними. В завершение испытаний сотрудники ответили на теоретические вопросы, рассказали о вкладе известных российских и зарубежных психологов в развитие науки.

В результате лучшей на региональном этапе признана работа начальника отделения психологического обеспечения УИИТатьяны Першиной.Программа профилактики буллинга среди подростков будет представлена на уральском этапе конкурса. На втором месте работа начальника психологической лаборатории ИК-7 Эльвиры Некрасовой, на третьем–психолога ИК-6 Любови Бессудновой.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области.

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