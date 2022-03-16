В УрФО ключевыми вопросами остаются рынок труда и ценообразование

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов УрФО. Основными темами стали цены, ситуация на рынке труда и обеспечение безопасности социальных учреждений, в которых проживают дети, инвалиды, пожилые граждане

Рынок труда

По словам полпреда, ситуация на рынке труда - один из ключевых вопросов для всех регионов УрФО.

В первую декаду марта ситуация на рынке труда в УрФО отличалась стабильностью: с начала месяца численность безработных снизилась на 1,2 тысячи человек, общее количество зарегистрированных в службах занятости на 11 марта составило 51,2 тысячи человек (меньше, чем было до пандемии). Однако конец прошлой и начало этой недели ознаменовались ростом числа обратившихся в службы занятости.

«Напряжение на рынке труда будет нарастать. Поэтому на федеральном уровне будут выделяться средства на создание временных рабочих мест, на переобучение специалистов. У регионов также есть собственные наработки по мерам поддержки, сформированы пакеты для малого и среднего бизнеса. Все эти механизмы необходимо задействовать по максимуму, чтобы сдержать рост безработицы», - считает Владимир Якушев.

Цены

Не менее актуальными остаются и вопросы ценообразования. Региональные власти, ФАС и прокуратура ежедневно контролируют стоимость продуктов и товаров в розничных сетях. Резких скачков цен нет, однако некоторые позиции пользуются повышенным спросом. На прошлой неделе зафиксировано повышение стоимости отдельных, особо востребованных товаров на пять-семь процентов.

По словам Владимира Якушева, продукция с импортной составляющей, со сложной логистикой, будет дорожать в силу объективных факторов. При этом важно, чтобы повышение цен не превышало фактические дополнительные расходы, которые несут ритейлеры.

Безопасность социальных учреждений

Ещё одной темой оперативного совещания стало обеспечение комплексной безопасности социальных учреждений – домов престарелых, школ-интернатов, реабилитационных центров. На территории округа работают 330 таких учреждений, в них проживают почти 34 тысячи человек.

Во всех регионах УрФО вопросы комплексной безопасности таких объектов находятся на личном контроле губернаторов.

Учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, наружного противопожарного водоснабжения. Для нормативного прикрытия всех социальных объектов противопожарными подразделениями были созданы или передислоцированы ближе к объектам 20 пожарных подразделений.

«Принятые меры позволили повысить уровень безопасности социальных учреждений и решить основную задачу – исключить факты гибели людей на пожарах. Состояние социальных объектов необходимо постоянно держать на контроле и оперативно решать возникающие проблемы», - отметил Владимир Якушев.

С 2010 по 2021 год построено семь новых корпусов в Ханты-Мансийском автономном-округе - Югре и 19 - в Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, на Ямале сейчас идёт строительство четырёх школ-интернатов на 1140 мест. Планируемый срок завершения строительства – 2022-2024 годы.

По информации полпредства УрФО.