В Варгашах в 2022 году собираются отремонтировать школу искусств и библиотеку

Главное здание Варгашинской школы искусств построили в 1968 году. В школе занимаются около 230 ребят. На ремонт потратят около 18 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

Ремонт Варгашинской районной библиотеки обойдётся областному бюджету в 7 миллионов рублей. Еще 10,2 млн рублей на обновление библиотеки будет выделено в рамках национального проекта «Культура». Предполагается на эти деньги приобрести оборудование и мебель. Варгашинская библиотека станет модельной. Здесь будут устроены яркие и уютные зоны как для взрослых, так и для детей и молодежи, где они смогут заниматься творчеством, робототехникой. Подобные библиотеки уже есть в Кургане, Шадринске, Белозерском районе. Готовится к открытию модельная библиотека в Далматовском районе.

Департаменту образования и науки поставлена задача подготовить расчёты по проведению ремонта кабинетов и коридоров учебного корпуса Варгашинского образовательного центра. В ремонт и оснащение центра в 2020-2021 годах уже вложили 20 миллионов рублей - обновили кровлю и окна учебного корпуса и кровлю общежития. Заменили оборудование мастерских «Поварское дело», «Сварочное дело», «IT-направления», «Кондитерское дело», токарной мастерской.

Фото пресс-службы губернатора.