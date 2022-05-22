В Варгашинском округе обновление социальной инфраструктуры ведется комплексно

Глава региона Вадим Михайлович Шумков в своем телеграм-канале написал, что в Варгашинском муниципальном округе, как и в других городах и районах области работа по обновлению социальной инфраструктуры ведётся комплексно:

«Во всех крупных поселениях района приводятся в порядок школы, детские сады, амбулатории и ФАПы. В Мостовском это школа, ДК и амбулатория, в Шастово – школа, ДК и ФАП (суммарно было выделено более 108 млн рублей), в Лихачах – школа и ФАП (более 8 млн рублей), в Пичугино – школа, а в этом году детский сад и ФАП (порядка 30 млн рублей). В самих Варгашах за три года последовательно провели капитальный ремонт детского сада, обеих средних школ, детской и взрослой поликлиники, стационара. Привели в порядок колледж. На эти цели суммарно потратили почти 200 млн рублей».

В числе отремонтированных объектов в Верхнесуерская средняя школа. В варгашинский центр культуры «Современник» даже поступил автоклуб и закуплено новое звуковое и световое оборудование.

Новые малые спортивные площадки установлены в поселке Варгаши, а также на территории шести школ - Варгашинской №3, Пичугинской, Дубровинской, Строевской, Мостовской и Лихачевской. Комплексная спортивная площадка установлена в с. Шастово, открытое плоскостное спортивное сооружение сделано на территории Верхнесуерской школы. Большая спортивная площадка установлена на территории Варгашинской СОШ № 1. Капитальные ремонты спортивных залов смогли провести в Лихачевской и Варгашинской школе №3.