В Юговке к 85-летию со дня рождения писателя Валентина Распутина организуют

В библиотеке имени Югова организуют выставку к 85-летию со дня рождения писателя Валентина Распутина.

Распутин считал, что именно деревня хранит всю душу русского народа. Но «деревенский прозаик», как его называли, оставил нам не только литературное наследие. Валентин Распутин был ярким публицистом и активным общественным деятелем. Он не мирился с несправедливостью, показывая своей жизнью, как нужно любить Отечество и людей в нём. Долгие годы писатель отстаивал неприкосновенность первозданных уголков тайги, чистоту водных ресурсов и природы Байкала. На выставке представлены одни из первых изданий с произведениями писателя – «Последний срок», «Деньги для Марии», «Прощание с Матёрой». Посетители увидят очерки Валентина Григорьевича из цикла «Сибирь, Сибирь…», рассказывающие об удивительной красоте Прибайкалья. Здесь же и менее известные публицистические произведения, в которых Распутин с тревогой размышляет о самых болевых проблемах современного общества, о родном крае, о неразрывной связи человека со своей землёй: «Из огня да в полымя», «Россия уходит у нас из под ног», «Что дальше, братья, славяне?». Также на выставке можно найти хорошо известные широкому кругу читателей произведения Распутина «Живи и помни», «Уроки французского», «Пожар» и другие. Кроме того, в экспозициии выставлены издания, посвящённые анализу творчества писателя, знакомящие с его литературным и жизненным путём: книга Светланы Переваловой «Повести В. Г. Распутина: автор и герои» и монография иркутского критика Надежды Тендитник «Ответственность таланта». Приглашаем всех желающих посетить выставку.

Выставка откроется 15 смарта в 10:00 часов.