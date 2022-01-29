В Зауралье 15 промышленных организаций осваивают методики бережливого производства

В Курганской области 15 промышленных организаций осваивают методики бережливого производства, повышают свою эффективность. По информации департамента экономического развития, участие в нацпроекте «Производительность труда», к которому регион присоединился в 2019 году, позволило нашим предприятиям добиться успешных результатов по повышению производительности труда.

«Задача рейтинга - мотивировать регионы активнее помогать предприятиям становиться эффективнее. С точки зрения влияния на экономику - это один из стратегических проектов, имеющих в долгосрочном плане мощные эффекты для развития отраслей и компаний. Нацпроект по повышению производительности труда приобретает особое значение для развития экономики, ее выхода на 3% рост. Мероприятия нацпроекта позволяют достаточно быстро получить нужные результаты без крупных финансовых вложений», - отметил министр экономического развития России Максим Решетников во время совещания по реализации национального проекта по повышению производительности труда в режиме ВКС. Победитель рейтинга получит право на проведение форума «Производительность 360», их объявят в первой половине февраля, на совещании у первого вице-премьера России Андрея Белоусова, куратора нацпроекта «Производительность труда», сообщили в пресс-службе главы региона.

Заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов сказал: «По итогам 2020 года производительность труда на крупных и средних предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики региона составила106,2%».

Фото Николая Пушилина