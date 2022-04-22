В Зауралье 50 сотрудниов МЧС России приняли участие в акции по сдаче крови

Ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 года, в России отмечается Национальный день донора, посвященный людям, которые безвозмездно сдают свою кровь, спасая жизни другим.



Сдачу крови не принято считать подвигом, но именно этот поступок повсеместно спасает тысячи жизней. «Стремление помогать людям – неотъемлемая часть профессии пожарных и спасателей. Именно поэтому в числе ежегодно сдающих кровь и сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области. В этом году на призыв медицинских работников откликнулись 50 сотрудников областного чрезвычайного ведомства», - прокомментировала руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по курганской области Ольга Сабуркина.

Вся собранная донорская кровь будет направлена на лабораторные исследования и специализированную обработку, а затем поступит для использования в медицинские учреждения региона.

Фото из официальной группы Главного управления МЧС России по Курганской области в соцсети «Вконтакте».

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