В Зауралье будет создан новый природный заказник регионального значения

Полное название охраняемой зоны - Половинский государственный природный зоологический заказник.

На территории Половинского района предусматривается создание особо охраняемой природной территории регионального значения. Как пояснил директор департамента природных ресурсов Виктор Сухнев, территория государственного заказника характеризуется разнообразием природных комплексов и слабой рекреационной нагрузкой, что увеличивает ее экологическую ценность. Расположенные березово-осиновые колочные леса, включающие фрагменты искусственных насаждений сосны обыкновенной, низинные болота и луга, пахотные и старозалежные земли, представляют собой эталонный участок типичной для региона экосистемы - южной лесостепи.

Для ее сохранения необходимы специальные меры охраны, которые могут быть реализованы только путем установления на данной территории режима особой охраны.

Государственный заказник необходим для сохранения репродуктивного ядра микропопуляций охотничьих видов животных в Курганской области. Территория заказника характеризуется ценными угодьями, обладающими защитными и кормовыми свойствами, для обитания сибирской косули, лося европейского и боровой дичи. Ограничение охоты на охраняемые объекты животного мира обеспечит снижение пресса охоты на их популяции, снизит фактор беспокойства диких животных.

Кроме того, на территории государственного заказника отмечены места обитания редких видов животных, в том числе уязвимых. По результатам исследований здесь отмечено обитание 4 группы млекопитающих, 8 – птиц, включенных в Красную книгу Курганской области, из них - 3 группы птиц занесены в Красную книгу Российской Федерации. Помимо этого, территория государственного заказника обладает рекреационным потенциалом: в ее границах возможна организация специализированных видов рекреационной деятельности, требующих минимального развития инфраструктуры.

Накануне создание заказника было согласовано в Министерстве природных ресурсов и экологии России.