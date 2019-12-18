В Зауралье будут искать производителей импортозамещающей продукции

Первым выступил заместитель губернатора— директор Департамента экономического развития региона Сергей Чебыкин:

– На самом деле, есть два ключевых направления в Зауралье, которые требуют особого внимания – промышленность и сельское хозяйство. У нас в этих отраслях есть существенные резервы, и надо ими пользоваться. Важно удержать и приумножить показатели экономической деятельности прошлого года, тогда и социальная сфера будет чувствовать себя существенно лучше.

Также замгубернатора отметил, что в 2016 году надо делать акцент на производстве импортозамещающей продукции:

– Сейчас в области реализуется 14 проектов в сфере импортозамещения на общую сумму 11 млрд рублей. Одним из крупнейших стал проект компании «Велфарм», которая при финансовой поддержке Фонда развития промышленности планирует выпускать 60 видов лекарственных средств, половина из которых в настоящее время закупается за рубежом. Но этого недостаточно, импорт в регионе превышает экспорт в четыре раза. А у нас есть свои возможности, многие виды продукции в состоянии делать наши предприятия. К примеру, такой простой товар, как клей для обуви, стопроцентно завозится из-за рубежа.

К тому же у товаропроизводителей, участников программы по импортозамещению, есть возможность получить государственную поддержку. В этой связи Сергей Чебыкин обратился к районным властям, чтобы они активно включались в работу с местными предпринимателями:

– Для этого с марта этого года мы хотим сделать кустовые семинары, на которых будут присутствовать представители нескольких районов. Важно, чтобы участвовали не только заместители глав районов, но и сами бизнесмены.

Со своей стороны замгубернатора обещал предоставить любую поддержку, анализ рынка и обозначить товары, производство которых можно открыть в нашем регионе.