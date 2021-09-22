В Зауралье действует мобильный Центр гуманитарной помощи

10 сентября «Мобильный центр гуманитарной помощи», реализуемый на базе храма Порт-Артурской иконы Божией Матери города Кургана, выезжал в село Купай Мишкинского района. Выезд проходил при содействии Центр помощи детям.

Силами сестер милосердия и волонтёров в Центре гуманитарной помощи заранее были сформированы санитарно-гигиенические, продуктовые и вещевые наборы для нуждающихся семей.

Мероприятие проходило в Купайском ДК.

При содействии социального педагога Ларисы Мешковой на встречу пришли 28 семей, в которых проживает 130 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе - многодетные и малообеспеченные семьи деревни Троицкое. Все они получили продуктовую, санитарно-гигиеническую и вещевую помощь.

Психолог провела лекторий для родителей по теме «Безопасность детей в сети Интернет». Участники мероприятия смогли получить психологическую помощь по вопросам воспитания детей, стабилизации психоэмоционального состояния, снижению тревожности и преодолению компьютерной зависимости. Проведено пять индивидуальных консультаций.

Выездное мероприятие получило положительные отзывы жителей, все участники получили не только материальную помощь, но и духовную, психологическую поддержку, а также заряд положительных эмоций.

Данный проект получил средства, выделенные президентом компании «Норильский никель» Владимиром Потаниным и другими благотворителями Московской Патриархии, для поддержки региональных центров гуманитарной помощи и приютов для мам.

Выезды в сельские поселения Курганской области осуществляются один раз в месяц.

Фото пресс-службы Курганской епархии.