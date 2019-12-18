В Зауралье еще один претендент подал документы на участие в предварительном голосовании

Член организационного комитета предварительного голосования Дмитрий Осипов, принимая документы, отметил, что второй претендент на участие в предварительном голосовании также уже имеет опыт политической борьбы. В прошлом году врач-анестезиолог и реаниматолог Курганской областной клинической больницы Дмитрий Астафьев участвовал в процедуре предварительного голосования на выборах в областную Думу, а по итогам баллотировался в законодательное собрание региона по партийному списку «Единой России» в Центральном избирательном округе Кургана. Сейчас он вновь решил попробовать свои силы на предварительном голосовании в Государственную Думу.

Дмитрий Астафьев рассказал, что не является членом другой политической партии, не имеет иностранного гражданства, а также счетов и вкладов за рубежом. Не привлекался к уголовной ответственности. Претендент также заявил, что не владеет иностранными финансовыми инструментами. Кроме того, он заверил рабочую группу в том, что если руководящие органы партии по итогам предварительного голосования выдвинут его кандидатуру для участия в выборах в Госдуму, он приложит все силы для участия в выборной кампании, если же, его кандидатура не наберет достаточного числа голосов в процессе предварительного голосования, он не даст согласия на сотрудничество с другими политическими партиями, а также не будет самовыдвиженцем.

- Партия «Единая Россия» единственная организовала возможность участия в предварительном голосовании всем активным членам партии, беспартийным и сторонникам, я считаю, что любой член Партии, если чувствует в себе силы, уверенность, должен участвовать. Именно поэтому я и решил участвовать в предварительном голосовании», - сказал Дмитрий Астафьев.

Он также заверил, что приложит все силы для участия в предварительном голосовании, а в случае успеха, то и в предвыборной кампании. Дмитрий Астафьев также отметил, что знаком с проблематикой Курганской области и намерен приложить все силы для решения актуальных вопросов.

Астафьев Дмитрий Сергеевич родился в 1974 году в Тюмени. Более 32 лет проживает в Кургане. Окончил школу-гимназию № 32 с отличием. Высшее образование получил в 1992-1998 годах в Омской Государственной Медицинской Академии на лечебно-профилактическом факультете. С 1999 года по настоящее время работает в Курганской областной клинической больнице в отделении анестезиологии и реаниматологии в должности врача-анестезиолога и реаниматолога. В 2006 году Дмитрию Астафьеву присвоена учёная степень кандидата медицинских наук по специальности анестезиология и реаниматология. С 2015 года - доцент кафедры «Анестезиологии и реаниматологии ФПК и ППС» ГБОУ «Тюменская государственная медицинская академия». Семейное положение: женат, воспитывает двух детей.

Накануне первым участником предварительного голосования «Единой России» стал глава Макушинского района Василий Шишкоедов.