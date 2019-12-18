В Зауралье идет подготовка к летней оздоровительной кампании

Этим летом в них смогут отдохнуть более 58 тысяч детей от 6 до 17 лет.

«Круглый год мы уделяем большое внимание оздоровительным кампаниям, но в преддверии летних каникул этот вопрос наиболее актуален», - подчеркнул губернатор Курганской области Алексей Кокорин на аппаратном совещании правительства региона 23 мая.

На летний детский отдых в областном бюджете предусмотрено 243 млн 625 тыс рублей, кроме того выделяется 24 млн 606 тыс рублей из федерального бюджета. «Запланирована работа 419 оздоровительных учреждений: 14 загородных оздоровительных лагерей, 6 санаториев, 395 лагерей дневного пребывания и 1 палаточного лагеря. Департамент образования и науки будет компенсировать родителям и законным представителям ребенка от 50 до 75 процентов стоимости путевки. На это выделено более 4,5 млн рублей», - отметил первый заместитель директора департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

Детские лагеря начнут работу в период с 31 мая по 10 июня. Подробную информацию по организации оздоровительных кампаний вы можете найти на сайте http://www.letokurgan.ru/.