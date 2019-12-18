В Зауралье лимиты и квоты на добычу охотничьих ресурсов надо обосновать

Предстоящий охотничий сезон должен пройти организовано, соответствовать всем установленным нормам и правилам добычи охотресурсов в период с 1 августа 2016 по 1 августа 2017 года. Руководство департамента приглашает всех заинтересованных граждан и общественные организации принять участие в общественных обсуждениях на этапе составления технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности.

Ответственным за организацию проведения общественного обсуждения является управление по охране и использованию животного мира названного выше ведомства.