Новый мир
Курган -11o
Курс ЦБ:$62,5869,69
16+
Версия для слабовидящих

В Зауралье лимиты и квоты на добычу охотничьих ресурсов надо обосновать

В департаменте природных ресурсов и окружающей среды занялись подготовкой материалов по обоснованию лимитов и квот на добычу охотничьих ресурсов на территории Зауралья.

1 марта, 2016 - 15:24

Предстоящий охотничий сезон должен пройти организовано, соответствовать всем установленным нормам и правилам добычи охотресурсов в период с 1 августа 2016 по 1 августа 2017 года. Руководство департамента приглашает всех заинтересованных граждан и общественные организации принять участие в общественных обсуждениях на этапе составления технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности.

Ответственным за организацию проведения общественного обсуждения является управление по охране и использованию животного мира названного выше ведомства.

Источник: 
Владимир Седанов
1 марта, 2016 - 15:24

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество