В Зауралье не планируют массового перехода школьников на дистанционное обучение

Массового перехода на дистанционное обучение в Курганской области не планируют. Об этом сообщил директор департамента образования и науки региона Андрей Кочеров.

В последнее время в социальных сетях появлялись комментарии некоторых пользователей о том, что в ближайшие дни в школах региона объявят дистант либо и школы, и детсады закроют на карантин. Глава образовательного ведомства пояснил, что такое решение должен принимать областной оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Самостоятельно школы могут принять такое решение в случае, если в классе или в целом в коллективе число заболевших превысит 25%.

- По данным нашего мониторинга, наблюдается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, в связи с чем в регионе закрыты 23 дошкольные группы в детских садах и около 100 классов в школах, - сообщил Андрей Кочеров. - В основном это начальные классы, где у детей ещё неокрепший иммунитет, и малокомплектные школы. По причине заболеваемости коронавирусом по области закрыты на карантин 15 классов.

Он добавил, что эти цифры сопоставимы с уровнем прошлого года, поэтому ни о каком глобальном росте заболеваемости речи не идёт. По словам руководителя департамента образования, сейчас численность заболевших детей составляет около 1–2% от общего числа учащихся.

В настоящее время началась массовая вакцинация детей и преподавателей от гриппа. В ближайшие три недели прививки будут поставлены большинству учителей. Детям вакцинация проводится с согласия родителей. Вакцины поступили в область в достаточном количестве. Что касается вакцинации от коронавируса, то она остаётся добровольной. Тем не менее сейчас порядка семидесяти процентов преподавателей поставили прививки от ковида.

— Я думаю, сентябрь-месяц мы проучимся, там уже — октябрь, каникулы, отдохнём и будем смотреть на заболеваемость во время октябрьских каникул, — оценил перспективы хода организации образовательного процесса Андрей Кочеров.

Константин Сапунов.

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