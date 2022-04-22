В Зауралье организовали учения по ликвидации пожара, угрожающего селу Боровлянка

В третий день командно-штабного учения на территории Курганской области ликвидировали условную чрезвычайную ситуацию, связанную с крупномасштабным природным пожаром, пришедшим из Исетского района Тюменской области и угрожающим населенному пункту Боровлянка Белозерского района.

- В ходе данного этапа на практике были отработаны первоочередные мероприятия по оповещению (запуск громкоговорящего автономного комплекса оповещения и информирования населения), эвакуации населения из с. Боровлянка в пункты временного размещения с. Памятное, расположенные в сельской школе, сопровождения колонны экипажем ДПС, обесточивание линий электропередач в случае перехода огня, оказание медицинской и психологической помощи эвакуируемым, ликвидация пожара силами пожарно-спасательных подразделений, муниципальной пожарной охраны, лесной охраны и лесопользователями (наземная разведка и разведка пожара с воздуха с помощью беспилотной авиационной системы Главного управления МЧС России по Курганской области, устройство заградительной минерализованной полосы, отжиг от опорной полосы, тушение кромки пожара с помощью ранцевых огнетушителей и воздуходувок); организована работа на подвижном пункте управления в зоне условной ЧС, а также работа с органами местного самоуправления по отработке вопросов тушения природных пожаров, - сообщил представителям средств массовой информации заместитель начальника ГУ МЧС России по Курганской области (по антикризисному управлению) полковник внутренней службы Дмитрий Пелих.

Также в ходе учений по наихудшему сценарию развития событий были отработаны вопросы спасения граждан, оказавшихся заблокированными в частном жилом доме (произведено вскрытие металлических дверей с эвакуацией пострадавшего) и тушение загоревшегося во дворе дома автомобиля с помощью пенообразователя, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области.

Информирование населения о складывающейся обстановке, а также проводимых мероприятиях было организовано с помощью мобильного комплекса информирования и оповещения населения Главного управления МЧС России по Курганской области, который в том числе транслировал профилактические ролики на тему соблюдения требований пожарной безопасности.

Следует подчеркнуть, что в отработке данной вводной от РСЧС Курганской области были задействованы 162 человека и 54 единицы техники.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области.