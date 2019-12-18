В Зауралье острая нехватка психиатров-наркологов

По словам директора профильного депаратамента, укомплектованность врачами-психиатрами-наркологами по Курганской области составляет 48,9%. В 16 центральных районных больницах врачи психиатры-наркологи отсутствуют.

- Учитывая актуальность кадрового дефицита врачей-психиатров-наркологов, предпринимаются все необходимые меры для их привлечения в наркологическую службу области. В частности, в рамках государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» молодым врачам-специалистам выплачиваются подъемные пособия. В Кургане это пособие составляет 100 тысяч рублей, в остальных муниципалитетах – 150 тысяч рублей. Кроме того, по программе «Земский доктор» врачам, прибывшим на работу в сельскую местность, выплачиваются единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей, - говорит Лариса Кокорина.

Она отметила, что улучшается материально-техническая база наркологических учреждений. Так, в Курганском областном наркодиспансере

проведены ремонтные работы в химико-токсикологической, закуплено новое оборудование и проведен частичный ремонт 2 и 3 этажей стационара. После проведенных ремонтных работ и приобретения нового оборудования в химико-токсикологической лаборатории ГБУ «КОНД» освоены новые методики по обнаружению синтетических наркотических веществ, таких как «спайсы», что позволяет выявлять наркопотребителей синтетических средств и проводить с ними индивидуальную профилактическую работу.