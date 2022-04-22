В Зауралье откроют 311 избирательных участков

Готовность к выборам в органы местного самоуправления, которые состоятся 24 апреля, обсудили в Избирательной комиссии Курганской области.

Председатель облизбиркома Роман Скиндерев проинформировал: на предстоящих выборах были зарегистрированы 297 кандидатов, 5 из них выбыли после регистрации (2 – КПРФ, 3 – самовыдвиженца). Таким образом, на 154 вакантных депутатских мандата претендует 291 кандидат:

– Политическая партия ЛДПР – Либерально демократическая партия России – 36,

– Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 154,

– Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 39,

– Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» – 27,

– Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» – 3,

– выдвинулись в порядке самовыдвижения – 32.

Для избирателей будут открыты 311 избирательных участков. Голосование на выборах депутатов Думы Белозерского муниципального округа будет проходить в течение двух дней – 23 и 24 апреля. Кроме того, на четырех избирательных участках в Белозерском муниципальном округе, кроме основных форм голосования – в помещении и вне помещения для голосования (на дому), будет применяться и дополнительная форма голосования – в населенных пунктах, где нет помещений для голосовании или транспортное сообщение с которыми затруднено (Доможирова, Берёзовский, Полевое, Кирово). На всех 36 избирательных участках Белозерского муниципального округа будут применяться средства видеорегистрации (видеофиксации), сообщает vk.com/izbirkom45.

С 13 апреля стартовало досрочное голосование. По состоянию на 18 апреля, досрочно проголосовали 70 избирателей (0,05%). По 19 апреля включительно реализовать свое волеизъявление избиратели могут в территориальной избирательной комиссии (жители областного центра, проживающие в границах одномандатного избирательного округа №5 – обратившись в Окружную избирательную комиссию №5). С 20 апреля до 14:00 часов 23 апреля – обратившись в свою участковую избирательную комиссию, сообщает vk.com/izbirkom45.

«Все, что необходимо было сделать избирательной системе, органам власти, хозяйствующим субъектам для подготовки к выборам, выполнено. Остается чуть меньше недели, готовность хорошая – в соответствии с планом. Приглашаем избирателей прийти 24 апреля на избирательные участки и принять участие в голосовании», – подчеркнул Роман Скиндерев.

24 апреля в Зауралье пройдут выборы депутатов представительных органов Белозерского, Звериноголовского, Каргапольского, Мишкинского, Мокроусовского, Половинского, Частоозерского, Шадринского, Щучанского и Юргамышского муниципальных округов, а также дополнительные выборы депутата Курганской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5.

Фото из группы vk.com/izbirkom45.

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