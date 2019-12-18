В Зауралье отметили столетие Героя Социалистического Труда Умербека Бимоканова

Это человек-легенда, чьё имя вписано в историю Зауралья. Он с 1955 по 1977 год возглавлял овцеводческий совхоз «Камаганский», который позднее получил почётное название - имени 50-летия СССР.

Почётными гостями встречи стали старший сын Бимоканова - Станислав, его внуки и правнуки, друзья и коллеги, те, с кем он трудился и добивался высоких результатов труда. Своими выступлениями поделились бывший первый секретарь обкома КПСС Энвер Салих, бывший зампредседателя областной Думы Лариса Артемьева, бывший парторг совхоза Владимир Корецкий и многие другие. Участники встречи возложили цветы на могиле Умербека Бимоканова, который ушел из жизни в июле 1977 года в возрасте 61 года.