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В Зауралье отметили столетие Героя Социалистического Труда Умербека Бимоканова

В доме культуры села Камаган Куртамышского района 1 марта прошла встреча, посвященная 100-летию со дня рождения Умербека Бимоканова, Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина Курганской области. 

4 марта, 2016 - 12:57

Это  человек-легенда, чьё имя вписано в историю Зауралья. Он с 1955 по 1977 год возглавлял овцеводческий совхоз «Камаганский», который позднее получил почётное название - имени 50-летия СССР.

Почётными гостями встречи стали старший сын Бимоканова -  Станислав, его внуки и правнуки, друзья и коллеги, те, с кем он  трудился и добивался высоких результатов труда. Своими выступлениями поделились бывший первый секретарь обкома КПСС Энвер Салих, бывший зампредседателя областной Думы Лариса Артемьева, бывший парторг совхоза Владимир Корецкий и многие другие. Участники встречи возложили цветы на могиле Умербека Бимоканова, который ушел из жизни в июле 1977 года в возрасте 61 года.

Источник: 
Татьяна Маковеева
4 марта, 2016 - 12:57

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