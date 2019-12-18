В Зауралье полностью выполнен план по закрытию влаги на сельхозугодиях

По его словам, закрытие влаги выполнено на площади 767 тысяч гектаров.

Кроме того, Сергей Пугин объявил о начале весеннего сева в регионе. На 10 мая сев уже проведен на площади 98 тысяч гектаров, что составляет 7,3 процента от планового показателя.

- Мы идем на 63 гектара быстрее, чем в прошлом году. Задача, поставленная губернатором по увеличению посевных площадей, органами местного самоуправления должна быть выполнена, - сказал он.

По словам куратора областного агропромышленного комплекса, на сегодняшний день три района: Кетовский (16 %), Целинный (15,5 %) и Щучанский (15,3 %) преодолели 15-процентный график выполнения посевных работ.