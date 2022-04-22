В Зауралье приведут в порядок более 900 памятников

В Зауралье к 9 мая приведут в порядок более 900 памятников и обелисков погибшим в Великой Отечественной войне.

Воспитанники Мишкинского филиала областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних привели в порядок мемориал воинам-землякам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн, и стелу, на которой выбиты фамилии мишкинцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе главы региона.

Губернатор Вадим Шумков написал в своём телеграм-канале: «Пока ребёнок работает со взрослыми у памятника с родными фамилиями – самый лучший исторический ликбез получится. Как и каждый год – лично приму участие в этом добром деле по сохранению нашей с вами истории».

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