В Зауралье школьников знакомят с развитием войск национальной гвардии

В рамках всероссийского ведомственного проекта «Дни Росгвардии», посвященного очередной годовщине создания войск национальной гвардии Российской Федерации (27 марта), в Зауралье стартовал цикл патриотических, историко-просветительских и культурных мероприятий, посвященных праздничной дате.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, в Кургане на открытом уроке истории, организованном совместно с областной организацией ветеранов в средней общеобразовательной школе № 26, секретарь совета ветеранов теруправления Росгвардии Алексей Шумков рассказал ученикам об этапах развития войск национальной гвардии, их структуре и задачах, стоящих перед ведомством. Еще одна тематическая встреча состоялась в школе № 40 – учащихся ознакомили с профессиями военнослужащих и сотрудников силовой структуры, а также спецификой несения службы в подразделениях тероргана. Мероприятие завершилось экскурсией в Дом-музей декабристов.