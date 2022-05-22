В Зауралье сотрудники госпожнадзора установили виновников 42 ландшафтных пожаров

Сотрудники МЧС России продолжают работу по пресечению нарушений особого противопожарного режима. Патрулируют, предупреждают, выявляют, разъясняют правила гражданам. Профилактические рейды и надзорные мероприятия в населенных пунктах и садовых товариществах региона проводятся ежедневно. В ходе рейдов гражданам в очередной раз напоминают, о необходимости соблюдения обязательных требований особого противопожарного режима, запрещающего любые действия с открытым огнём: запрещено сжигать мусор, сухую траву, солому, стерни и пожнивные остатки; разводить костры и мангалы; проводить пожароопасные работы. За нарушение данных правил предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Отметим, что с начала пожароопасного сезона проведено уже более 1000 рейдов, в ходе которых составлено 826 протоколов об административном правонарушении, в том числе: 137 за сжигание сухой растительности и мусора (132 из них в условиях особого противопожарного режима), 688 за отсутствие очистки территорий, 1 за нарушение правил пожарной безопасности при проведении огнеопасных работ.

Кроме того, в 2022 году органами дознания государственного пожарного надзора возбуждены 11 уголовных дел, 5 из них по фактам лесных пожаров по ч.1 ст.261 УК РФ в Белозерском, Макушинском, Петуховском, Кетовском и Каргапольском муниципальных округах, 6 уголовных дел по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» в городе Кургане, Кетовском и Петуховском муниципальных округах, проводится расследование.

Напомним, что 13 мая в регионе сохраняется высокая пожарная опасность - 4 класс горимости леса из 5 возможных.

Граждан в очередной раз призывают быть бдительными и ответственными - любая небрежность с огнем и, тем более, его открытое использование могут привести к стихийному бедствию. Родителей призывают еще раз напомнить детям правила пожарной безопасности и категорически запретить им играть со спичками, зажигалками, поджигать сухую траву и мусор.

В случае обнаружения возгорания, незамедлительно сообщайте о нем по телефону вызова пожарно-спасательных подразделений – «101».

По информации ГУ МЧС России по Курганской области.

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