В Зауралье совершенствуют закон о капремонте в многоквартирных домах

Депутаты Курганской областной Думы на заседании 31 мая приняли в первом чтении изменения в закон об организации проведения капитального ремонта в многоквартирных домах.

«Сегодня собственники жилья могут выбрать вид работ, которые им необходимо провести в рамках капитального ремонта в плановый период. Они часто отказываются от ремонта, если его проведение нецелесообразно, или переносят его на более поздний срок. Чтобы эффективнее составлять региональную программу и оперативно вносить в нее изменения, планируется сократить срок направления собственникам перечня работ с шести до двух месяцев. Также решено уменьшить срок вступления в силу решения собственников о формирования фонда капремонта на специальном счете дома, а не на счете регионального оператора, с двух лет до шести месяцев», - подчеркнул в выступлении перед народными избранниками заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области — начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Евгений Кайгородов.

Будут также изменены критерии очередности проведения капремонта. Иногда дом необходимо срочно ремонтировать, а по плану до него еще далеко. В таких случаях здание, при обращении граждан, будет осматривать специальная комиссия. Она должна удостовериться в необходимости допланового ремонта и вынести открытое решение по этому поводу.

Проект вызвал у депутатов много вопросов, но в результате было принят почти единогласно.