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В Зауралье спорсмен международного класса прошёл "Проверку на прочность"

Проект Росгвардии

20 мая, 2022 - 13:00

В очередном выпуске всероссийского проекта Росгвардии «Проверка на прочность» в Зауралье принял участие посол ГТО в Курганской области, мастер спорта международного класса, бронзовый призер первенства мира, чемпион Европы по самбо Александр Шабуров. Гостю предложили попробовать себя в роли военного связиста. 

Съемки проводились в лесной местности на одной из спортбаз в пригороде Кургана.

Мастер спорта международного класса узнал об устройстве и предназначении командно-штабной машины и разновидностях средств связи, стоящих на вооружении подразделений ведомства, а также способах организации радио- и проводной связи. Кроме того, герою была предоставлена возможность организовать сеанс видеоконференцсвязи с пунктом постоянной дислокации Управления Росгвардии по Курганской области. 

На этом испытания именитого гостя на прочность не закончились. Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что

 Александру Шабурову предстояло прийти на выручку своим боевым товарищам, преодолеть ряд препятствий и отработать действия в тактической двойке в качестве бойца спецназа. 

«Я благодарен Росгвардии за приглашение поучаствовать в уникальном проекте, испытать на себе практически в полной мере всю ответственность и сложность службы росгвардейца. Особенно интересным показалось разнообразие технического оснащения подразделений связи», - поделился впечатлениями герой проекта Александр Шабуров.

          

20 мая, 2022 - 13:00

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