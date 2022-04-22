В Зауралье стартовал проект «Разумный чек»

По инициативе уполномоченного по правам ребенка в Курганской области и непосредственной поддержке регионального совета сторонников партии «Единая Россия» стартовал проект «Разумный чек». Его цель - научить выпускников организаций для детей-сирот совершать экономичные и запланированные покупки, обращая внимание на сроки годности, состав продуктов. Первой площадкой стал Введенский филиал Центра помощи детям №1.

Воспитанники центра с участием представителей Курганского областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» самостоятельно выбрали блюдо для ужина, заранее подготовили список покупок и закупили все необходимые ингредиенты в рамках установленного бюджета, сообщает vk.com/upr45.

Следующей площадкой реализации проекта станет Кипельский филиал Центра помощи детям №1. Члены Курганского регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Анастасия Романович, Никита Плотников, Лариса Соколова совместно с детским омбудсменом уже в пятницу отправятся с воспитанниками Кипельского филиала за покупками в продуктовый магазин. Потом дети самостоятельно приготовят из купленных продуктов задуманные блюда.