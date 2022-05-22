В Зауралье субсидия на возмещение затрат на первоначальный взнос по ипотеке увеличилась до 700 тысяч рублей

Субсидии на возмещение затрат на первоначальный взнос по ипотеке при строительстве и субсидия на строительство индивидуального жилого дома в этом году была увеличена с 500 до 700 тысяч рублей. Инициатива губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

- С 31 марта документы подали 23 жителя области, 12 человек уже получили положительное заключение о выдаче субсидии. При этом субсидия дается на строительство жилого дома площадью не более 150 квадратных метров на территории Курганской области, - уточнил Иван Смирных,заместитель директора Департамента экономического развития Курганской области.

Субсидию на строительство могут получить зарегистрированные на территории Курганской области граждане, возраст которых не превышает 60 лет.

- Субсидия предоставляется двумя частями. Первая часть субсидии - это 350 тысяч рублей. Можно получить после предоставления подтверждения не менее 30% стоимости строительства на приобретение дома. Вторую часть по условиям субсидирования выдадут после предоставления в КИЖК выписки из ЕГРН о постановке дома на кадастровый учет. И подтверждающий фотоотчет, - прокомментировал Иван Смирных.

Общая сумма субсидии составит 700 тысяч рублей. Субсидия предоставляется в рамках масштабного проекта, реализуемой регионом по инициативе губернатора Курганской области «Русская мечта». С условиями можно ознакомиться на официальном сайте КИЖК.

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