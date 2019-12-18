В Зауралье участники предварительного голосования готовы идти в народ

Василий Шишкоедов прокомментировал, почему решил принять участие в предварительном голосовании и обозначил электорат, на который собирается опираться в дальнейшей работе:

- Первое, это то, что я член партии с 2003 года, являюсь руководителем местно политического совета партии и членом регионального политсовета. Работаю не первый созыв, и работа с партийными органами мне близка.

Второе, электорат – это сельские жители и два города Курган и Шадринск. Там планирую работать с широкой аудиторией, особенно с ветеранскими организациями, которые во всех муниципальных образованиях очень активны и всегда проявляют интерес. Конечно же, буду общаться с молодым поколением, которое начинает входить в большую жизнь. Основное направление - аграрный сектор, который сегодня нужно возрождать, предлагать изменения и вносить поправки в наше законодательство, потому что многие вопросы нужно сегодня исправлять на федеральном уровне.

Также Василий Михайлович заметил, что есть наработки и связи с представителями национальных диаспор, которые составляют интересный блок избирателей.

- Время нынче тяжелое, и кампания будет непростая, - заметил Василий Шишкоедов.

Если глава Макушинского района – опытный боец, то врач Курганской областной клинической больницы Дмитрий Астафьев в политике недавно. Однако в прошлом году по итогам предварительного голосования на выборах в областную Думу возглавил партийный список по Центральному избирательному округу в Кургане.

- За год работы появилось больше понимания, что нужно избирателям, - озвучил стартовые позиции Дмитрий Астафьев. - Я был новичком, и программа была еще не цельная. Внесу дополнительные коррективы. Тем не менее, база остается – это помощь работникам бюджетной сферы: врачам, учителям, работникам культуры. И раз выборы предстоят на федеральном уровне, то и другим категориям.

Как рассказал Марат Исламов, руководитель рабочей группы по подготовке организованных встреч, составлен график таких встреч для участников предварительного голосования:

- Это своего рода вид агитационной работы. И у нас уже есть опыт проведения таких встреч. Они будут организованы партией, и на них будут приглашаться участники предварительного голосования и все желающие избиратели без ограничений. По просьбе местных отделений, встречи пройдут в каждом районном центре. Предполагается, что также они будут проходить с 22 марта по 17 мая, по два дня в неделю (вторник и пятница) в двух соседних районах в один день. В Кургане ожидается четыре таких встречи в Восточном, Западном, Заозерном районах и в центре города. Все они будут проводиться в нерабочее время.