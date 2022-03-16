В Зауралье услугами популяризации своих товаров и услуг с начала года воспользовались более 20 самозанятых

Инвестиционное агентство Курганской области разработало комплекс мер рекламной поддержки самозанятых.

В феврале на региональном телеканале транслировались рекламные ролики, презентующие деятельность самозанятых, а уже в марте Агентство окажет помощь в изготовлении визиток и рекламных листовок. И все это на безвозмездной основе.

Услугами популяризации своих товаров и услуг с начала 2022 года воспользовались более 20 самозанятых Курганской области, "Центр поддержки предпринимательства" запланировал продвижение ещё для 40 жителей области, сообщили в пресс-службе главы региона.

Для получения мер поддержки от Инвестиционного агентства нужно обратиться по адресу: город Курган, улица Бурова-Петрова, 112а, 3 этаж. Консультацию можно получить по телефону: 8(800) 250-47-31 (по будням с 09:00 до 18:00); интересующую информацию – на сайте или в официальных сообществах в ВК .