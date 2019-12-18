В Зауралье вопросами труда и социальной защиты будет заниматься один департамент

О том, что Главное управление социальной защиты населения Курганской области ждут преобразования, сообщил на заседании коллегии этого ведомства в среду, 2 марта, заместитель губернатора по социальной политике Александр Карпов.

Департамент труда и социальной защиты населения Курганской области объединит в себе два главных управления — социальной защиты населения и труда и занятости. Кроме того, этому новому ведомству планируется передать полномочия по вопросам опеки и попечительства.

«Мы выстраиваем вертикаль в соответствии с федеральным министерством, - отметил Александр Карпов. - Первый этап — это слияние двух главных управлений, второй этап — в муниципальных образованиях. Предстоит непростая работа, но до конца года мы ее завершим».