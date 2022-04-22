В Зауралье выставят на торги 20 месторождений полезных ископаемых

В этом году в Курганской области планируется вывести на торги более 20 месторождений общеполезных ископаемых. Предприниматели смогут заняться добычей последних и поставлять их на рынок различным игрокам. Об этом сегодня, 18 апреля, выступая на заседании Расширенного открытого совета по развитию предпринимательства в Курганской области, заявил губернатор Вадим Шумков.

- Помимо этого в городах Кургане и Шадринске по итогам проводимых работ сформировано более 150 земельных участков, на которых бизнес сможет вести жилую и коммерческую застройку. Эти участки уже поэтапно выводятся на торги. Основной блок – это май и июнь текущего года. Призываю подчиненных довести эту информацию до предпринимателей, а их – активно участвовать в торговых процедурах, - обратился к участникам заседания глава региона.

По его словам, земельные участки имеют различную площадь – от нескольких десятков соток до нескольких десятков гектаров. Учитывая их местоположение – в двух крупнейших городах Курганской области, они представляют немалый коммерческий интерес, что позволит создать дополнительные рабочие места и повысить уровень благосостояния зауральцев.

Николай Волков.

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