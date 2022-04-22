В зауральский фонд медстраха на борьбу с ковидом дополнительно поступит 150 млн рублей

В фонд медицинского страхования Зауралья дополнительно поступит около 150 млн рублей.

«Данные средства пойдут на увеличение финансирования медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2021 - 2022 годах», - прокомментировала Марина Кодакова, специалист по связям с общественностью

Территориального Фонда ОМС Курганской области.

Всего в субъекты РФ направят более 35,1 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медпомощи. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В пресс-службе фонда медстраха сообщили, что средства будут направлены из нормированного страхового запаса Федерального фонда ОМС территориальным фондам в 74 регионах, в том числе Территориальному фонду медицинского страхования Курганской области.

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