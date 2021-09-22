В Звериноголовском районе 90-летняя ветеран труда проголосовала на дому

Для граждан, которые не могут прийти на избирательный участок сами, организовано голосование на дому. Жительнице села Прорывное Звериноголовского района Медведевой Раисе Ивановне 90 лет, однако, несмотря на возраст, она твердо решила голосовать. Участники УИК прибыли к пожилому избирателю, предоставив ей эту возможность, не выходя из дома. Голосование на дому проходит со строгим соблюдением всех мер безопасности.

Раиса Ивановна обрадовалась приходу членов участковой избирательной комиссии:

«Молодцы, про нас не забываете. Пока жива, голосовать буду. Слежу по телевизору за новостями, все партии и кандидаты знакомы, выбор для себя уже сделала», - сказала Раиса Ивановна.

Ирина Логиновских. Газета «Звериноголовские вести».