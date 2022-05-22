Вадим Шумков: «Мало кто понимает, что вы, рискуя собой, защищаете жизни и жильё в общем-то незнакомых вам людей»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил сборный отряд Авиалесоохраны за грамотно, правильно и самоотверженно сделанную работу:

- Большое вам спасибо, мужики. Мало кто понимает, что вы, рискуя собой, своими товарищами, защищаете жизни и жилье в общем-то незнакомых вам людей. И далеко не всегда вам приходится слышать слова благодарности. Но в этом и есть благородство этой работы: не за благодарность, а для людей.

18 мая на торжественной церемонии, посвященной окончанию работ по тушению природных пожаров, вручили благодарственные письмам губернатора Курганской области и почетные грамоты департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области сотрудникам подразделений из федеральной Авиалесоохраны, а также Архангельской, Свердловской, Ханты-Мансийской областей, сообщили в пресс-службе губернатора.

Парашютисты-десантники из Республики Коми направились на помощь в Хакасию, а отряд пожарных из Карелии – в Республику Тыва. Их поблагодарили директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков со своим заместителем Олегом Поршаковым и заместитель начальника Авиалесоохраны Андрей Ерицов.

За сутки по завершению своей боевой задачи Курганскую область покинули 435 бойцов подразделений Авиалесоохраны, которые ранее прибыли для оказания помощи в тушении пожаров в связи с обращением руководителя региона Вадима Шумкова.

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