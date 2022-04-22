Вадим Шумков: «Местное самоуправление – это одна из основ конституционного строя»

Губернатор Курганской области коллег, соратников и единомышленников с одним из значимых праздников российской государственности – Днём местного самоуправления:

- Местное самоуправление – это одна из основ конституционного строя, признаваемая и осуществляемая на всей территории Российской Федерации. Это самая близкая к людям власть.

Сегодня в Курганской области в сфере местного самоуправления трудится более семи тысяч специалистов, отвечающих за самые разные направления жизнеобеспечения больших и малых населенных пунктов нашего региона, от которых во многом зависит социально-экономическое благополучие вверенных им территорий.

Именно в органы местного самоуправления обращается гражданин, когда возникают проблемы с ЖКХ, дорогами, благоустройством, когда необходимо решить вопросы общественного, а подчас и личного характера.

Этот ежедневный, кропотливый труд, направленный на благосостояние населения, для многих незаметен, но очень необходим. Ведь многие позитивные изменения, происходящие в городах и селах нашей любимой Курганской области, становятся возможны благодаря решениям, принимаемым в административных кабинетах на местах.

Дорогие друзья! Желаю вам никогда не сдаваться перед вызовами времени, успешно преодолевать все препятствия на пути к поставленным целям, реализовывать намеченные планы и добиваться значимых результатов. Здоровья и процветания вам и вашим близким.

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