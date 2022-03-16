Вадим Шумков: «Нас однозначно ждут изменения в экономической политике РФ»

Совет по улучшению инвестиционного климата Курганской области прошёл в Бизнес-инкубаторе. Перед бизнесменами выступили губернатор Вадим Шумков, члены областного правительства и городской администрации. Главы муниципалитетов и райцентров приняли участие в разговоре в онлайн-формате.

«Благодарю всех, кто нашёл возможность и время принять участие во встрече. Мы поговорим о текущей ситуации, прогнозах и перспективах. Меня, правда, особо впечатлительные предприниматели Курганской области просили прогнозов не делать. Но это нормальный процесс. Насколько я понимаю, сейчас все пытаются нащупать ту платформу, на которую мы твёрдо встанем ногами. Что касается цен, то по корзине продуктов, состоящей из 24 социально значимых товаров, уровень потребления останется прежним. И должен быть умный и гибкий ценовой люфт. И то же самое касается регулирования тарифов на ЖКХ. Они регулируются Указом президента. Мы не можем просто взять и поднять тарифы, например, на 50%. В отношении остальных товаров, как я уже говорил, не должно быть лобового регулирования, а должны быть применены так называемые «налоговые ножницы». Если вы делаете на свою продукцию необоснованное повышение, я сейчас не говорю про импортные товары и товары с импортными составляющими, то у вас должна расти налоговая шкала и изыматься лишняя маржа», - прокомментировал глава региона.

Вадим Шумков напомнил, что в прошлом году уже был разговор о росте цен. В качестве примера он привёл ситуацию с древесными стройматериалами, где нет валютной составляющей, но цены на них поползли вверх одними из первых.

«Ни я, ни мои коллеги ни на рубль не поднимали арендную плату, заработную плату никто не повышал, налоговые отчисления остались теми же. Как на эти вещи можно реагировать? Я думаю, что «налоговыми ножницами» должны изыматься излишки прибыли. Это нормальное рыночное реагирование на тех, кто занимается спекуляцией. А колебания в экономике, которые мы наблюдаем, будут ещё продолжаться, и нас однозначно ждут изменения в экономической политике Российской Федерации. Ломка той финансово-экономической модели, которую наша страна эксплуатировала последние 20 лет, по одному щелчку произойти не может, потому что слишком много у неё бенефициаров. Нужно просчитать все ниши на рынке, которые были до 2022 года, ниши, появившиеся сейчас, и понять, где мы можем поучаствовать. Таких ниш много», - подчеркнул губернатор.

Глава региона призвал предпринимателей уделить внимание производству продукции, ориентированной на внутренний рынок.

О существующих мерах поддержки бизнеса, о том, какие меры добавятся, о том, что уже реализовано в области, что запланировано на этот год, читайте в следующих информационных материалах на сайте «Нового мира» и ZauralOnline.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.