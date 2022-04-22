Вадим Шумков: «Нельзя в таких условиях жечь ничего. От слова совсем»

Губернатор Курганской области в своем сообщении в своем Телеграмм-канале «силаVправде (V. Шумков)», обратился к курганцам быть осторожнее с огнем , не подвергать опасности людей и их имущество.

«Друзья. Ещё раз. Температура воздуха поднималась до 26 градусов. Ветер до 30 м/с.

Коллеги из УВД и МЧС, главы муниципальных образований предупреждены о необходимости жесткого реагирования в части обнаружения виновных в пожарах.

Ряд представителей от АПК, увлекавшихся сельхоз палами, будет полностью лишён господдержки.

По ряду физических лиц сейчас идут суды по взысканию не только штрафов, но и всех затрат, связанных с тушением пожаров.

Не ставьте под угрозу жизнь и здоровье людей и их имущество, путём проявления откровенной глупости. Не надо этого никому», -записал Шумков в своем обращении.

Напомним, в связи с повышением пожарной опасности сегодня, 14 апреля, постановлением правительства Курганской области принято решение об установлении с 15 апреля особого противопожарного режима на всей территории региона.

На период действия особого противопожарного режима запрещается: сжигать мусор и сухую растительность, стерню, солому и поживные остатки; разводить костры и проводить пожароопасные работы; использовать открытый огонь для приготовления пищи в полях и в населенных пунктах.

#курганскаяобласть #шумков #пожароопасныйпериод

Фото ГУ МЧС России по Курганской области.