Вадим Шумков: «Нужно вкладываться не только в оборудование, но и в людей»

Губернатор Курганской области уверен, что сегодня нужно вкладываться не только в оборудование, но и в людей.

«Кадры – это ваш капитал. Люди вам дадут все остальное. Не будете этого делать, все будет бесполезно. На первую ступень выходит человеческий капитал. Это пафосно звучит, но, если нужно, чтобы люди качественно работали, платите больше», - прокомментировал глава региона.

На совещании, которое состоялось в стенах правительства области 19 января, руководители всех отраслей экономики говорили о дефиците специалистов.

Производственники рассказали о своём опыте сотрудничества с образовательными организациями. ООО «Такстелеком» поддерживает молодых преподавателей ИТ-направления, которым выплачивает стипендию, активно взаимодействуют по программам обучения в своей сфере, готовят к передаче дорогостоящее техническое оборудование – три сервера. ООО «Велфарм» доплачивает студентам дефицитных специальностей стипендию. ОАО «Курганприбор» входят в попечительский совет курганского колледжа, работают по подготовке специалистов по договору с семью вузами. Специалисты ряда предприятий читают лекции и возглавляют экзаменационные комиссии, сообщили в пресс-службе главы региона.

Представители предприятий внесли ряд предложений. В частности, необходимо усилить подготовку по физике, математике, естественным наукам ещё в школе. Департаменту образования предложили разработать гибкий механизм стимулирования работы учителя по повышению качества образования по этим предметам.

Фото Николая Пушилина.