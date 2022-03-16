Вадим Шумков поручил сохранить региональные меры поддержки бизнеса и сельхозтоваропроизводителей

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил своему заместителю Константину Малышеву и областным ведомствам внести изменения в проектно-сметную документацию – импортные составляющие заменят на продукцию отечественных производителей.

Глава региона акцентировал внимание и на сохранении региональных мер поддержки бизнеса и сельхозтоваропроизводителей, включая льготные микрозаймы под 0,1% годовых, субсидии на приобретение оборудования по договору лизинга, предоставление готовых площадок под производства. В совокупности с новыми мерами, которые введены на федеральном уровне – отменой плановых проверок, предоставлением кредитных каникул и других – это позволит местным производителям развиваться и создавать рабочие места.

Сохранение занятости населения, поддержка граждан в трудоустройстве, подборе вакансий на предприятиях и организациях либо участии в общественных работах, также была обозначена главой региона в числе приоритетных направлений, сообщили в пресс-службе губернатора. Начальник главного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов рассказал, на сегодня уровень регистрируемой безработицы составляет 1,7%. На начало 2022 года он был равен 1,9%.

С учётом больших объёмов строек и ремонтов, в каждом районе одним из перспективных сфер трудоустройства станет сфера строительных работ. Константин Малышев отметил, что только на строительстве школы в Заозёрном подрядчик в летний сезон планирует создать до 300 новых рабочих мест.