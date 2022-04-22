Вадим Шумков поздравил тех, кто помогает зауральцам найти работу мечты

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил работников службы занятости:

- Уважаемые работники службы занятости Курганской области, поздравляю вас с профессиональным праздником!

Это день тех, кто знает о самых востребованных вакансиях, кто помогает работодателям найти нужные кадры, а ищущим людям – работу мечты. Именно вы дарите Курганской области новые рабочие руки, а также помогаете освоить профессии более востребованных направлений.

В этом году ваше управление ждут большие перемены – будет проведено полное переоснащение и переобучение сотрудников центра для повышения качества услуг и продуктивного поиска работы. Уже сейчас эти изменения дают положительные результаты.

В нынешних условиях правительство Курганской области вместе с управлением службы занятости населения стараются сохранить и преумножить количество рабочих мест. Для этого вводятся новые меры поддержки на рынке труда для работодателей.

Сегодня у безработных жителей региона есть бесплатная возможность пройти профессиональное обучение, открыть собственное дело и получить финансовую поддержку на его развитие.

Желаю вам реализации новых смелых планов, успехов в работе и благополучия.

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