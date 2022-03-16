Вадим Шумков принял участие в работе Совета по улучшению инвестклимата

В Бизнес-инкубаторе состоялось заседание расширенного Совета по улучшению инвестклимата.

Открывая мероприятие, губернатор Курганской области рассказал о том, что уже сделано в регионе за последнее время: «За последние два с половиной года отремонтировано 1200 километров автомобильных дорог, 258 детских садов и школ, более 170 медицинских объектов. Начато огромное количество проектов в реальном секторе экономики. Это индустриальные парки, это программа по АПК, финансируемая из областного бюджета. В таких объёмах, как сейчас — такого раньше не было. Это программа поддержки малого и среднего предпринимательства. И мы продолжаем сегодня это делать. Это и меры поддержки из федерального бюджета, есть и наше софинансирование в этих программах до 30%. Мы не одно из этих мероприятий не останавливаем. Это и поддержка медицинских объектов, которые мы финансируем из областного бюджета. Весь государственный и муниципальный заказ по строительно-ремонтным работам, финансируемый из областного бюджета, остаётся в полном объёме. Есть ещё третья группа объектов, она не такая большая, решения будут приняты до 1 мая. Здесь мы будем смотреть на исполнение бюджета по первому кварталу и началу второго».

Глава региона рассказал, что на сегодня оставлено 200 государственных и муниципальных заказов, которые финансируется из федерального бюджета.

Какие ещё темы, касающиеся экономики Курганской области и улучшения инвестиционного климата, затронул в своём выступлении губернатор, читайте в следующих информационных материалах «Нового мира» и ZauralOnline.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.